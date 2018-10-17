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Malcom'un Barcelona kariyeri kısa sürecek

Yaz transfer sezonunda büyük umutlarla Barcelona'ya transfer olan Malcom'un rüyası uzun sürmeyecek.

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İspanya La Liga devi Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un, kısa zamanda takımından ayrılacağı iddia edildi.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Barcelona'na istediği forma şansını bulamayen Malcom, katalanlardan ayrılmaya çalışıyor.

İtalyan devlerinin nabız yokladığı Malcom için en ciddi talibin İnter olduğu ancak mavi-siyahlıların henüz resmi bir teklif yapmadığı haberin detaylarında aktarıldı.

ROMA VE BARCELONA'YI BİRBİRİNE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Yaz transfer döneminde Bardeaux'tan 41 milyon euroluk bedelle Barcelona'nın yolunu tutan Malcom, transfer sürecinde Roma ile Barcelona'yı karşı karşıya getirmişti. Romalı yetkililerin neredeyse anlaştığını açıklamalarının ardından Barcelona araya girmiş ve 21 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmıştı.

(Sporx)

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