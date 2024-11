Malheiro: Trabzonspor benim için ciddi bir adım

Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Pedro Malheiro, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yaptığını söyledi.



Bordo-mavili takımın 23 yaşındaki sağ beki, Trabzonspor dergisindeki röportajında, 2022-2023 sezonunda Boavista'da her anlamda olumlu bir dönem geçirdiğini belirterek, "Kulüp de gelişmeme yardımcı oldu. Bunların hepsi çalışmanın ürünü. Ben çalışmayı çok seven bir oyuncuyum. Pozisyonumun gerekliliklerini bireysel olarak çalışırım. Bu da bana çok yardımcı oldu. Oyuncular olarak her maçta en iyimizi verebilmek için çalışıyoruz. Ben de aynısını yapıyorum ve bu da bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Takımına en üst seviyede yardımcı olmak istediğini anlatan Malheiro, "Her zaman takımıma yüzde 100'ümü vermeye çalışan biriyim. Takımıma en üst seviyede yardımcı olmaya çalışırım. Belki daha iyi hale getirmek isteyebileceğim özelliklerimden bir tanesi olarak, öne daha fazla gitmeyi, daha fazla gol atabilmeyi sayabilirim. Daha fazla asistlerle katkıda bulunmak isterim. Savunma yönümü daha güçlendirmek isterim. Bunları yaptığımda her geçen gün ilerleyip daha iyi bir oyuncu olabilirim diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Portekizli futbolcu,Trabzonspor'un teklifini duyduğumda hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini anlatarak, "Hep kupalar kazanmak isteyen, şampiyonlukları hedefleyen bir kulüp. Bu nedenle hemen kabul ettim. Benim için ciddi bir adım olacağının bilincindeydim. Ben de kulübe zaferler kazanırken, yardımcı olabilmeyi çok istedim ve birlikte başarılı olacağımızdan da emindim." şeklinde görüş belirtti.



Forma numarasının 79 olmasının Cristiano Ronaldo hayranlığıyla ilgili olduğunu aktaran Malherio, şunları kaydetti:

"Bunun bir hikayesi var. Ben aslında 7 numarayı almak istemiştim. Ama A takıma yeni çıktığım için tecrübeli oyuncularımız vardı ve 7 numarayı onlar almışlardı. Tercihimin nedeni Cristiano Ronaldo hayranlığım. Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi sonrasında, ilk önce 9 numarayı tercih etmesiyle ben de bu iki rakamı birleştirip 79 numarayı almaya karar verdim. Bu numarayla ilk çıkışım gerçekleşti ve benim adıma işler de iyi gitti. Dolayısıyla kariyerim boyunca hep bu forma numarasıyla devam etmek istiyorum."