Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

WILFRIED ZAHA KİMDİR?

Peki, Wilfried Zaha kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynadı, mevkisi nedir?

Wilfried Zaha, 10 Kasım 1992 tarihinde İngiltere'nin Croydon kentinde doğdu. Futbola Crystal Palace'ın altyapısında başladı. 2010 yılında A takıma yükseldi ve ilk sezonunda 33 maçta 7 gol attı. 2013 yılında Manchester United'a transfer oldu, ancak burada fazla forma şansı bulamadı ve 2014 yılında Crystal Palace'a geri döndü.

Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği ikinci döneminde çok daha başarılı oldu. 2015-2016 sezonunda 11 gol atarak takımının Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. 2016-2017 sezonunda da 10 gol atarak takımının ligde üst sıralarda yer almasına katkı sağladı.

Zaha, Crystal Palace'da geçirdiği süre boyunca toplam 287 maçta 79 gol atmıştır. İngiltere Milli Takımı'nda da 25 maçta 2 gol atmıştır.

Zaha, hızlı ve teknik bir oyuncudur. İki ayağında da iyi oynamaktadır. Zaha, kanatlarda ve forvet pozisyonunda görev yapabilmektedir.

Zaha, Crystal Palace'ın en önemli oyuncularından biridir. Kariyerinde daha fazla gol atarak ve kupalar kazanarak başarısını devam ettirmeyi hedeflemektedir.