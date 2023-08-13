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Spor

Mali şartları belli oldu! Cengiz Ünder, resmen Fenerbahçe'de!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferini duyurdu. Milli futbolcu Cengiz Ünder, 4 sezon boyunca Fenerbahçe forması giyecek. İşte detaylar...

13 Ağustos 2023 Pazar 21:06 - Güncelleme:
Mali şartları belli oldu! Cengiz Ünder, resmen Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer eedilen Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." denildi.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki Milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli Takım'da 49 maçta süre alan Cengiz, 16 gol kaydetmiştir. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir.

CENGİZ ÜNDER'İN İLK AÇIKLAMALARI

Cengiz Ünder, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum." dedi.

"İRFAN CAN VE EDIN İLE KONUŞTUM"

Cengiz Ünder, "Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuştuğumuzda da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Milli oyuncu ayrıca, "Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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