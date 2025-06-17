İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3891
  • EURO
    45,6212
  • ALTIN
    4293.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Malick Fofana için İngiliz devleri sıraya girdi
Spor

Malick Fofana için İngiliz devleri sıraya girdi

Premier Lig devleri Liverpool ve Manchester United, Lyon'un 20 yaşındaki yıldızı Malick Fofana için yarışa girdi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 15:46 - Güncelleme:
Malick Fofana için İngiliz devleri sıraya girdi
ABONE OL

Premier Lig'in iki devi Liverpool ve Manchester United, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana için transfer yarışına girdi. Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre Liverpool, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti. Manchester United ve Nottingham Forest da süreci yakından takip ediyor.

Lyon'un, geçen sezon 29 Ligue 1 maçında 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Belçikalı oyuncu için en az 50 milyon avro bonservis beklediği bildiriliyor. Kulübe henüz resmi bir teklif yapılmış değil, ancak İngiliz kulüplerinin hamleleri an meselesi.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.