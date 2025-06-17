Malick Fofana için İngiliz devleri sıraya girdi

Premier Lig'in iki devi Liverpool ve Manchester United, Lyon'un genç yıldızı Malick Fofana için transfer yarışına girdi. Fransız gazetesi L'Équipe'in haberine göre Liverpool, 20 yaşındaki kanat oyuncusunun temsilcileriyle temasa geçti. Manchester United ve Nottingham Forest da süreci yakından takip ediyor.

Lyon'un, geçen sezon 29 Ligue 1 maçında 5 gol, 4 asistlik performans sergileyen Belçikalı oyuncu için en az 50 milyon avro bonservis beklediği bildiriliyor. Kulübe henüz resmi bir teklif yapılmış değil, ancak İngiliz kulüplerinin hamleleri an meselesi.