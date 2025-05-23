Malick Fofana Liverpool'a doğru

Liverpool, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kırmızılılar, Luiz Diaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Olympique Lyon forması giyen Malick Fofana'yı kadrosuna katmak istiyor.

Ocak 2024'te Gent'ten 19,5 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer olan Fofana'nın güncel piyasa değeri 25 milyon euroya yükseldi. Ancak Lyon'un sahibi John Textor, bu rakamın üzerine çıkılmadığı sürece oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmıyor. Liverpool'un sunduğu teklifin şu anda 20 milyon euro civarında olduğu, ancak Lyon'un beklentisine henüz ulaşamadığı ifade ediliyor.

Lyon'un acilen gelir elde etmesi gereken bir süreçte olması, Liverpool'un elini güçlendirebilir. Transferin kaderi, 24 Haziran'daki mali denetim öncesi netlik kazanabilir.