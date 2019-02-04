Maliyeti 8 milyon euro

STANDART Liege Başkanı Bruno Venanzi, Galatasaray’a transfer olan Luyindama ile ilgili olarak açıklama yaptı. Galatasaray’ın KAP’a kiralama bedeli olarak 3 milyon euro ödendiğini açıkladığı savunmacı hakkında konuşan Venanzi, Galatasaray’dan 5 milyon euro daha alacaklarını belirtti. Standart Liege’in başkanı şunları söyledi: “Luyindama için şu ana kadar Galatasaray’dan 3 milyon euro aldık. Satın alma opsiyonu zorunlu. Yani 5 milyon euro daha alacağız.”