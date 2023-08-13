İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maliyeti açıklandı! Fred resmen Fenerbahçe'de
Spor

Maliyeti açıklandı! Fred resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Fred'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte detaylar...

13 Ağustos 2023 Pazar 16:48 - Güncelleme:
Maliyeti açıklandı! Fred resmen Fenerbahçe'de
ABONE OL

Fenerbahçe, Manchester United'dan Brezilyalı orta saha Fred'in transferini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe ayrıca, Manchester United'a 4 sene içerisinde 8 eşit taksit halinde 9 milyon 743 bin euro ödeneceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

FRED KİMDİR?

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.