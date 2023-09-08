İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8476
  • EURO
    28,7483
  • ALTIN
    1656.5
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maliyeti belli oldu! Batista Mendy resmen Trabzonspor'da
Spor

Maliyeti belli oldu! Batista Mendy resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Batista Mendy'nin transferini resmen açıkladı. Bordo mavililerden yapılan açıklamaya göre oyuncu ile 4+1 yıllık anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

IHA8 Eylül 2023 Cuma 21:43 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Batista Mendy resmen Trabzonspor'da
ABONE OL

Trabzonspor, Fransız ekibi Angers'tan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Fransa Ligue 2 ekibi Angers'ten 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi 4+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Adelino Mendy ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 350 bin Euro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin Euro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 450 bin Euro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya; 2027-2028 futbol sezonu için 1 milyon 600 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Mendy de transferin ardından yaptığı açıklamada, "Zorlukların üstesinden gelmekte kararlıyım. Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan çalışacağım. Bu şehre savaşmaya, mücadele etmeye ve kazanmaya geldim" dedi.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Angers'ta 38 resmi karşılaşmaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.