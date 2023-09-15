İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2023 Cuma / 1 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9853
  • EURO
    28,8009
  • ALTIN
    1669.83
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Maliyeti belli oldu! Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da
Spor

Maliyeti belli oldu! Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. İşte detaylar...

IHA15 Eylül 2023 Cuma 21:36 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Eyüp Aydın resmen Galatasaray'da
ABONE OL

Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayern Münih'ten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ın 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına transfer edildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın ve kulübü FC Bayern München AG ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250 bin Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023/2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre, futbolcumuza 2023/2024 sezonu için net 6 milyon 900 bin TL, 2024/2025 sezonu için net 9 milyon 345 bin TL ve 2025/2026 sezonu için net 10 milyon 62 bin 500 TL sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

Transferin ardından sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yayınlanan videoda açıklamalarda bulunan Eyüp Aydın da, "Ben kendimi bildim bileli Galatasaraylıyım. Tuutuğum takımın, çocukluk aşkımın, futbol oynama sebebim aslında... Onun sayesinde burada olmak çok güzel bir duygu, tarif edilemez" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.