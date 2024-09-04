Galatasaray, Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'i resmen kadrosuna kattı. 25 yaşındaki golcü, 1 sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray, Osimhen için kiralama bedeli ödeyemeyecek.

Nijeryalı golcü, sarı kırmızılılardan yıllık 6 milyon euro kazanacak.

Galatasaray'dan yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, transferinin resmiyet kazanmasının ardından kulüp kanalına konuştu.

İŞTE O SÖZLER...



"BENİM İÇİN KOLAY BİR KARAR"

"Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. İnanılmaz taraftarı da vardı. Onyekuru da benim arkadaşım. Kulübün, taraftarın ve buradaki insanların ne kadar harika olduğunu söyledi. Benim için kolay bir karar oldu. Havalimanında da beni çok heyecanlı karşıladılar. Bundan dolayı da mutluluk yaşadım. Onlar için elimden geleni yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanla bekliyorum. Bu proje için heyecanlıyım"

DRIES MERTENS

"İtalya'ya ilk gittiğimde de bana çok destek oldu. Benim için bir ağabey gibiydi, sürekli yanımdaydı. Çok saygı duyduğum bir isim. Tekrardan takım arkadaşım olacağı için heyecanlıyım. Diğer takım arkadaşlarımla da hemen tanışmak istiyorum."

"MAÇLARI İZLİYORDUM"

"Mertens buraya geldiğinden bu yana Galatasaray'ın maçlarını izliyordum. Gol attıkları zaman, kazandıkları zaman taraftarların etkileşimleri de heyecan vericiydi. Şimdi de taraftarlarımızın her golden sonra beni destekleyeceklerini ümit ediyorum ve heyecanla bekliyorum."

"KENDİMİ ADAYACAĞIM"

"Havalimanındaki karşıladığını için teşekkür ederim, harika bir karşılamaydı. Elimden geleni yapacağım ve tamamıyla kendimi size adayacağım"

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER"

Dursun Özbek: "Victor, çok önemli bir transfer Türk sporu ve Galatasaray için. Avrupa'daki mücadelemiz ve 5. yıldız hedefimiz için beklentimiz çok yüksek. Bunu vereceğinden de eminim. Bir Galatasaraylı olarak böyle bir futbolcunun takımımızda olması herkesi memnun ediyor. Ben kendisine başarılar diliyorum. İnşallah bu seneki mücadelemizde bize büyük katkı verecektir."