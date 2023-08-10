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Spor

Maliyeti belli oldu! Tete, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte Tete transferinin detayları...

10 Ağustos 2023 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Maliyeti belli oldu! Tete, resmen Galatasaray'da
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Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray, Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya senelik 2.8 milyon euro ücret ödeneceğini ve 3.1 milyon euro imza parası verileceğini duyurdu.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir."

TETE'NİN İLK AÇIKLAMALARI

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Mutlu olduğunu söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Muhteşem taraftarı olan, büyük bir kulüp. Umarım her şey yolunda gider. Teklif aldığımda çok mutlu oldum ve menajerimle konuştum. Türkiye'de oynamak isteyeceğim bir kulüp olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

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