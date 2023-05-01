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Spor

Mallorca - Athletic Bilbao maçında kazanan çıkmadı

La Liga'nın 32. haftasında Mallorca sahasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Mallorca - Athletic Bilbao maçında kazanan çıkmadı
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İspanya Ligi'nin 32. haftasında Mallorca sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Mallorca Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca 58. dakikada Kang-in Lee ile öne geçti. Athletic Bilbao'nun eşitlik golü ise 90+6'da penaltıdan Inaki Williams'tan geldi.

Mallorca'da Antonio Raillo, uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Vedat Muriqi, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Mallorca 41, Athletic Bilbao ise 47 puana yükseldi.

Mallorca gelecek hafta Girona deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

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