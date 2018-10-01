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Malmö - Beşiktaş maçını Aleksandar Stavrev yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında oynayacağı Malmö maçı hakemi belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u sahasında 3-1 mağlup ederek grubuna 3 puanla başlayan Beşiktaş, 2. hafta maçında Malmö deplasmanına konuk oluyor.

Bu maç öncesinde karşılaşmayı yönetecek hakemler de belli oldu. 4 Ekim 2018 Perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak.

İlave yardımcı olarak Dimitar Meckarovski ve Dejan Jakimovski görev alacak. 4. hakem ise Nikola Karakolev olacak. 

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