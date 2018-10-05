Malmö Beşiktaş maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta mücadelesinde Malmö’ye konuk olan Beşiktaş, İsveç deplasmanından beklemediği bir sonuç aldı ve sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sona eren maçın 53. dakikasında Andreas Vindheim’in sağ kanattan yaptığı orta Caner Erkin’e çarparak kaleye yöneldi. Loris Karius’un kornere çelemediği top ağlarımıza gidince Malmö 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra beraberlik için bastıran siyah beyazlılar 76. dakikada şoke oldu. İlk golün başrolü Vindheim sağ kanattan ceza sahası içine girdikten sonra Caner Erkin’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Topun başına geçen Markus Rosenberg skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Malmö mücadeleyi 2-0 kazandı ve gruptaki ilk puanını almayı başardı. Beşiktaş ise Sarpsborg galibiyetinden sonraki maçını kaybederek 3 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar gruptaki üçüncü maçında sahasında Genk’i ağırlayacak. Malmö ise deplasmanda Sarpsborg ile karşılaşacak.

Öte yandan gruptaki diğer maçta Sarpsborg sahasında ağırladığı Genk’i 3-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I. Grubu 2. maçında 4 Ekim Perşembe günü saat 22:00’da İsveç’in Swedbank Stadyumu'nda Malmö takımına konuk olacak. Karşılaşma beIN Sports’un canlı olarak yayınlanacak.