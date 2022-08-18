Malmö - Sivasspor | CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Sivasspor deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malmö Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek.
Karşılaşma henüz başlamadı...
MALMÖ: 0 - SİVASSPOR: 0
Takımların ilk 11'leri şöyle:
Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic.
Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ömer Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.