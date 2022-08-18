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Spor

Malmö - Sivasspor | CANLI

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında İsveç'in Malmö takımına konuk oluyor. Malmö - Sivasspor maçını canlı skor takibini Star.com.tr'den yapabilirsiniz.

18 Ağustos 2022 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Sivasspor deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malmö Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek.

Karşılaşma henüz başlamadı...

MALMÖ: 0 - SİVASSPOR: 0

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Kiese Thelin, Birmancevic.

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ömer Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Ulvestad, Kerem Kesgin, Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.

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