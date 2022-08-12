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Spor

Malmö - Sivasspor maçının hakemi belli oldu

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu mücadelesinde deplasmanda Malmö ile karşılaşacağı maçta hakem William Collum düdük çalacak.

IHA12 Ağustos 2022 Cuma 18:12 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Malmö New Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. William Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak.

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