Malmö'den Galatasaray'a özel hazırlık

Galatasaray'ın 12 Aralık'ta konuk olacağı İsveç ekibi Malmö, kamp için İspanya'nın Marbella kentine gitti.

Şampiyon olarak bitirdiği İsveç Allsvenskan Ligi 11 Ekim'de biten Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, Lundh podcast'e verdiği demeçte, "Marbella'da şartlar, diğer liglerin sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı yaz aylarından daha iyi durumda. Buradaki kamp, Galatasaray maçı öncesi iyi bir enerji takviyesi olabilir. Birlikte çok zaman geçirdik ama Marbella'da biraz daha farklı şartlarda olacağız." dedi.

Rydström, "Koordinatörümüz Alf Westerberg'den hava durumunu kontrol etmesini istedim. Hala oldukça iyi göründüğünü söyledi. Bu da bir artı. Biliyorum ki benim sorunum onları her şeyle aşırı yüklemek ve birçok şeyi gözden geçirmek istemem olabilir. Uzun vadede bunun harika olduğunu düşünüyorum ama kısa vadede onları daha da yorabilir." ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Takımla arasındaki ilişkiye de değinen başarılı teknik adam, "Takımla iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Bazen gelip şöyle diyebiliyorlar, "Kahretsin, şimdi çok oldu" diyebiliyorlar ya da ben onlara sorabiliyorum. Ayrıca bundan hoşlanan, özel video analiz klipleri ve toplantı isteyen çok sayıda insan var. Ama bence bir teknik direktör olarak bu çok önemli, grubu okumaya ve koordine etmeye çalışıyorsunuz. Marbella'da oyunumuz üzerinde çalışmamız için bir fırsat olacak ama mesele bu değil. Bu daha çok neşeyi ve bunu sonuna kadar yapma arzusunu korumakla ilgili." sözleriyle konuşmasını noktaladı.