İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2024 Salı / 2 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7509
  • EURO
    36,518
  • ALTIN
    2957.07
  • BIST100
    9818.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Malmö'den Galatasaray'a özel hazırlık
Spor

Malmö'den Galatasaray'a özel hazırlık

Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Malmö maçın hazırlıkları için İspanya'nın Marbella kentine gitti.

3 Aralık 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
Malmö'den Galatasaray'a özel hazırlık
ABONE OL

Galatasaray'ın 12 Aralık'ta konuk olacağı İsveç ekibi Malmö, kamp için İspanya'nın Marbella kentine gitti.

Şampiyon olarak bitirdiği İsveç Allsvenskan Ligi 11 Ekim'de biten Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, Lundh podcast'e verdiği demeçte, "Marbella'da şartlar, diğer liglerin sezon öncesi hazırlıklarını yaptığı yaz aylarından daha iyi durumda. Buradaki kamp, Galatasaray maçı öncesi iyi bir enerji takviyesi olabilir. Birlikte çok zaman geçirdik ama Marbella'da biraz daha farklı şartlarda olacağız." dedi.

Rydström, "Koordinatörümüz Alf Westerberg'den hava durumunu kontrol etmesini istedim. Hala oldukça iyi göründüğünü söyledi. Bu da bir artı. Biliyorum ki benim sorunum onları her şeyle aşırı yüklemek ve birçok şeyi gözden geçirmek istemem olabilir. Uzun vadede bunun harika olduğunu düşünüyorum ama kısa vadede onları daha da yorabilir." ifadelerini kullandı.

"OYUNUMUZ ÜZERİNDE ÇALIŞACAĞIZ"

Takımla arasındaki ilişkiye de değinen başarılı teknik adam, "Takımla iyi bir ilişkim olduğunu düşünüyorum. Bazen gelip şöyle diyebiliyorlar, "Kahretsin, şimdi çok oldu" diyebiliyorlar ya da ben onlara sorabiliyorum. Ayrıca bundan hoşlanan, özel video analiz klipleri ve toplantı isteyen çok sayıda insan var. Ama bence bir teknik direktör olarak bu çok önemli, grubu okumaya ve koordine etmeye çalışıyorsunuz. Marbella'da oyunumuz üzerinde çalışmamız için bir fırsat olacak ama mesele bu değil. Bu daha çok neşeyi ve bunu sonuna kadar yapma arzusunu korumakla ilgili." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.