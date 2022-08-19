Malmö'nün hocasından Rıza Çalımbay'a ''hoş geldin'' cevabı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Demir grup Sivasspor'u 3-1 yenen İsveç temsilcisi Malmö'nün Teknik Direktörü Andreas Georgson, iyi bir maç oynadıklarını ve Sivas'ta oynanacak rövanş maçının zorlu geçeceğini söyledi.

Andreas Georgson, Yeni Malmö Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu Malmö için tipik bir Avrupa gecesiydi" diyen Georgson, maçta iyi oynadıklarını, takımının yüksek enerjiyle mücadele ettiğini ve ekip oyunu sergilediklerini kaydetti.

Georgson, Demir Grup Sivasspor'un güçlü bir takım olduğunu, galibiyeti elde eden takımını tebrik etmediğini ve ikinci maçın zorlu geçeceğini belirtti.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın "Malmö teknik ekibi bize maçtan önce hoş geldiniz demedi ve başarı dilemedi" şeklindeki eleştirilerine ilişkin ise "Maçtan önce ev sahibi takım teknik direktörünün konuk takım teknik direktörünü selamlaması bir gelenek değil. Buna alışık değilim. Maçtan önce başarı dilenmesinin güzel bir davranış olduğunu düşünüyorum. Ama 90 dakikalık sürede arkadaş değilsiniz. Rekabet içerisindesiniz. Maç bittikten sonra futbolcular gibi el sıkışırsınız. Özel bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Georgson, gazetecilerin "Rıza Çalımbay Sivas'ta sizin elinizi sıkmazsa ne düşünürsünüz?" sorusunu ise "Göreceğiz. Onunla tokalaşmaktan mutluluk duyarım. Eğer sıkmak istemezse de sorun değil." şeklinde cevapladı.