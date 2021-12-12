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Spor

Mame Thiam: Bugün kazanabilirdik

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Kayserispor'da Mame Thiam, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

12 Aralık 2021 Pazar 22:19 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 22:19
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Kayserispor'un yıldız forveti Mame Thiam, Beşiktaş'a 2 gol attığı ancak 4-2 kaybettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Thiam, "Böyle maçlarda yorum yapmak zordur. Bugün kazanabilirdik. Beşiktaş iyi ve önemli bir rakip. Bunu unutmamak lazım. Galip gelmeyi bildiler..." ifadelerini kullandı.

Maçın kırılma anıyla ilgili gelen soruya Thiam, "Önce ilk golü attık. Sonra yedik. Bir daha öne geçtik, bir daha yedik. 3'ü atmak üzereyken yedik. Enteresan bir maç oldu. Zor bir mağlubiyet bizim için. Önümüze bakacağız. İlk yarının kalan maçlarını kazanıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

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