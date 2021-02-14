Mame Thiam: Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim

14 Şubat 2021 Pazar 00:23 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 00:23

Galatasaray maçında oynayamadığı için mutlu olmadığını ifade eden Thiam, "Gayet mutluyum. 3 puanı elde ettik. Galatasaray maçında oynayamadım, mutlu değildim. Herkes hazır olmalı. Şampiyonluğa oynuyoruz. Kendi adıma mutluyum ama esas mutluluğum 3 puanı almamız." dedi.

Mesut Özil hakkında da konuşan Thiam, "Mesut'un kalitesini gördük. Mesut Özil'in kalitesi tartışılamaz! Bunu bugün gördük. Tekniği kalitesiyle bize çok şey katacak. Şampiyonluk yolunda bize yardım edecek." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin son ana kadar mücadele ettiğini vurgulayan Thiam, "İki maçtan sonra galip gelmemiz önemliydi. Serbest vuruştan golü bulduk. İlk yarıda golü bulmak daha önemliydi. Rakibe kendimizi gösterdik." ifadelerini kullandı