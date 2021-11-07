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Spor

Mame Thiam: Kadıköy'e tekrar geldiğim için çok mutluyum

Kayserispor'da Mame Thiam, Süper Lig'in 12. haftasında eski takımı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

7 Kasım 2021 Pazar 22:18 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 22:18
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Kayserisporlu Mame Thiam, eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşıp 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Thiam'ın sözleri:

"Kadıköy'e tekrar geldiğim için çok mutluyum. İyi oynadık ve kazanabilirdik. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Zor bir maçtı. Fenerbahçe zor bir atmosfer yaratıyor, bizim için de zor oldu. Fenerbahçe büyük bir takım. Taraftarlara da teşekkür ederim. Onlarla ilgili güzel anılarım var. Onlar için en iyisini diliyorum."

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