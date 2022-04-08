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Spor

Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasına Kayserispor'dan açıklama

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi.

IHA8 Nisan 2022 Cuma 11:11 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 11:11
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Ligde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, Göztepe maçına odaklanmışken sosyal paylaşım sitelerinde Mame Thiam'ın önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olacağı yönünde haberler çıktı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, bu haberlere tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Berna Gözbaşı, 'Mame Thiam Beşiktaş'ta' yönündeki paylaşımlara, "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp" cevabı ile tepki gösterdi.

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