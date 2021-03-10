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  • Manchester City'de İlkay Gündoğan fırtınası! 2021'in ilk futbolcusu..
Spor

Manchester City'de İlkay Gündoğan fırtınası! 2021'in ilk futbolcusu..

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan gollerini atmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu Southampton'a karşı takımının 3. golünü atmayı başardı. Öte yandan İlkay Gündoğan, 2021 yılında Premier League'de 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

10 Mart 2021 Çarşamba 22:33 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 22:40
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İngiltere Premier Lig'de İlkay Gündoğan fırtınası esmeye devam ediyor. Bu sezon Manchester City'nin en golcü isimlerinden biri olan tecrübeli futbolcu, ligi kasıp kavurmaya devam ediyor. 33.hafta mücadelesinde de Southampton'a karşı sahneye çıkan İlkay, takımına skor katkısı vermeyi ilk yarıdan başardı. İlkay Gündoğan, 2021 yılında Premier Lig'de 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

Bu sezon İlkay Gündoğan'ın performansı;

Premier Lig'de 23 maç, 12 gol

İlkay Gündoğan, 2021 yılında Premier League'de 10 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

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