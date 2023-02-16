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Spor

Manchester City, 3 golle liderliğe yükseldi

Premier Lig'de Arsenal'ı 3 golle geçen Manchester City liderliğe yükseldi.

AA16 Şubat 2023 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Manchester City, 3 golle liderliğe yükseldi
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İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın maçında Manchester City, Arsenal'ı 3-1 yenerek liderliğe yükseldi.

Premier Lig'de 12. haftanın erteleme maçında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

Konuk takım, 24. dakikada Kevin De Bruyne, 72. dakikada Jack Grealish ve 82. dakikada Erling Haaland'ın attığı gollerle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Arsenal'ın golünü, 42. dakikada penaltıdan Bukayo Saka kaydetti.

Manchester City, 23. haftası geride kalan ligde 51 puana ulaştı ve maç eksiği bulunan Arsenal'ın önünde averajla liderliği ele geçirdi.

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