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Spor

Manchester City 4 maç sonra kötü gidişe dur dedi

Premier Lig'in 14. haftasında sahasında Nottingham Forest'ı konuk eden Manchester City, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek ligde 4 maç sonra kazandı.

5 Aralık 2024 Perşembe 01:39 - Güncelleme:
Manchester City 4 maç sonra kötü gidişe dur dedi
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Premier Lig 14. hafta maçında Manchester City, sahasında Nottingham Forest ile karşılaştı. Etihad Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Bernardo Silva, 31. dakikada De Bruyne ve 57. dakikada Doku kaydetti.

Manchester City, bu sonnuçla ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Liverpool'un puan kaybetmesiyle birlikte City, puanını 26'ya çıkardı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Nottingham ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Palace ile karşılaşacak. Forest ise MANU ile karşı karşıya gelecek.

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