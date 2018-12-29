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Manchester City Abdülkadir Ömür için geliyor

İngiltere’nin köklü takımı Manchester City, Abdülkadir Ömür’ü takibe aldı. Bordo-Mavili yönetim kapıyı 30 milyon eurodan açtı. Liverpool da 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

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TRABZONSPOR’UN 19 yaşındaki genç yıldız adayı Abdülkadir Ömür için Avrupa’dan dev talipler sıraya girdi. Menajerler aracılığıyla Bordo-Mavili kulüple temasa geçen Manchester City futbolcunun bonservis bedeliyle ilgili bilgi istedi. Bordo-Mavili yönetiminin, Abdülkadir için kapıyı 30 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Ada ekibinin önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandıracağı belirtildi. 19 yaşındaki oyuncuyu İngiltere’den Liverpool da yakından takip ediyor. Fırtına’nın genç yıldızının adı sezon başında da Avrupa’nın dev kulüpleri ile anılmıştı. 

BENFİCA DA İSTEMİŞTİ 

Özellikle Benfi ca’nın ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilen genç oyuncunun transferi gerçekleşmemiş ve takımda kalmıştı. Bordo-Mavili kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Abdülkadir Ömür, bu sezon 17 resmi maçta foma giydi ve 2 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

(Aksam)

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