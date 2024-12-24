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Spor

Manchester City aradığı kaleciyi buldu! Hedef Michele Di Gregorio

Premier Lig'de zor günler geçiren ve zirvenin uzağında kalan Manchester City Juventus'un 27 yaşındaki genç kalecisi Michele Di Gregorio'yu gündemine aldı.

24 Aralık 2024 Salı 17:44 - Güncelleme:
Manchester City aradığı kaleciyi buldu! Hedef Michele Di Gregorio
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Michele Di Gregorio, Manchester City'nin Juventus'a 2-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçında yaptığı kurtarışlarla devlerin radarına girdi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Manchester City, Michele Di Gregorio ile ilgileniyor.

Haberde Pep Guardiola'nın Juventus'a kaybettikleri maçta kritik kurtarışlar yapan İtalyan kalecinin transfer edilmesini istedi.

14.3 MİLYON EUROYA ALINDI

Juventus'un Monza'dan 14.3 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

İtalyan devinin başarılı kaleciyi satmayı düşünmediği ancak, yüksek bir bonservis bedeli teklif edilmesi halinde görüşmeye açık olduğu vurgulandı.

Bu sezon Juve'de 18 maça çıkan Gregorio, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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