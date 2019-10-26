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Manchester City Aston Villa'yı farklı mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City, konuk ettiği Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. 
 
Ligin 10. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Etihad Stadı'nda Aston Villa'yı ağırladı.
 
İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Manchester City, 46. dakikada Raheem Sterling, 65. dakikada Kevin De Bruyne ve 70. dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
 
Manchester City'de Fernandinho, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
 
Puanını 22'ye çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Aston Villa ise 11 puanda kaldı.

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