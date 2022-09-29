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Spor

Manchester City, Bernardo Silva'dan cevap bekliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Bernardo Silva ile masaya oturacağı ve Barcelona'ya gitmek isteyip istemediğini öğrenmeyi hedeflediği iddia edildi.

29 Eylül 2022 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
Manchester City, Bernardo Silva'dan cevap bekliyor
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Manchester City, transfer döneminde Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Bernardo Silva ile masaya oturacak.

BARCELONA SORULACAK

Times'ta yer alan haberde, İngiliz ekibinin, Portekizli futbolcunun gelecek yaz Barcelona'ya gidip gitmek istemediğini öğrenmek istediği aktarıldı. Pep Guardiola'nın ekibinin, Silva'dan gelecek cevaba göre transfer planlarına şekil vereceği ifade edildi.

XAVI HALA İSTİYOR

Barcelona'nın, geçen yaz teklif yaptığı hatırlatırken, Manchester City'nin istediği 80 milyon sterlin'e çıkmadığı kaydedildi. Katalan devinde teknik direktör Xavi Hernandez'in, Silva'yı hala kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

2.5 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Manchester City Yönetim Kurulu'nun, istenen rakamın gelmesi durumunda transfere izin vereceğinin altı çizilirken, Silva'nın 2.5 yıl daha kontratı olması nedeniyle bu konuda rahat oldukları vurgulandı.

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