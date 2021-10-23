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Spor

Manchester City, Brighton'ı farklı yendi

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında deplasmanda Brighton'u 4-1 mağlup ederek puanını 20'ye çıkararak ikinci sırada yer aldı.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 22:15 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 22:15
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton'ı 4-1 yendi.

Premier Lig'in 9. haftasında Brighton, Manchester City'yi konuk etti.

Konuk takım, 13. dakikada İlkay Gündoğan, 28 ve 31. dakikalarda Phil Foden ve 90+5. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 4-1 galip geldi. Brighton'ın tek golünü 81. dakikada penaltıdan Alexis Mac Allister attı.

Bu sonuçla Manchester City, 20 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Brighton ise 15 puanla 4. sırada kaldı.

Öte yandan milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği Watford, Everton'a konuk olduğu mücadeleyi 5-2 kazandı. Ozan Tufan, 64 dakika sahada kaldı. Ligde Crystal Palace-Newcastle United ve Leeds United-Wolverhampton karşılaşmaları 1-1, Southampton-Burnley maçı ise 2-2 beraberlikle sona erdi.

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