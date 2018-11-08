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Manchester City, Cengiz Ünder için 50 milyon euro verdi

Roma'da oynadığı futbolla göz kamaştıran Cengiz Ünder için İngiliz devi M.City 50 milyon euro verdi.

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İngiliz basınına göre Barcelona'nın ardından M.City de harekete geçti. Dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında ilk sırada gösterilen Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola'nın transferdeki hedeflerinden biri Türk yıldızı kadrosuna katmak. Roma forması altında çok başarılı bir performans sergileyen Cengiz Ünder'in talipleri artıyor. İngiliz basını, Barcelona'nın ardından Manchester City'nin de milli futbolcumuz için harekete geçtiğini yazdı. Gazetelere göre Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola uzun bir süredir Cengiz Ünder'ı takip ediyor. 

Tottenham ve Arsenal scout ekibinin de genç yıldızı sürekli takip ettiği gelen bilgiler arasında. Milli futbolcu için Avrupa devleri arasında büyük transfer savaşı yaşanması bekleniyor. Bu savaştan en kazançlı çıkacak ise Cengiz'i en az 50 milyon euro karşılığında satmayı düşünen AS Roma olacak.

(Takvim)

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