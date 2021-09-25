Manchester City, Chelsea'yi Gabriel Jesus'la devirdi

25 Eylül 2021 Cumartesi 17:05 - Güncelleme: 25 Eylül 2021 Cumartesi 17:05

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Ligin 6. hafta mücadelesinde, bu sezon zirveyi hedefleyen takımlardan Chelsea, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Manchester City'yi ağırladı.

İlk devresi golsüz sona eren mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 53. dakikada Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezonki yenilmezlik unvanı sona eren Chelsea, bu sonuçla 13 puanda kaldı. Puanını 13'e yükselten Manchester City ise averaj ve maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.