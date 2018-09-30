Manchester City çıldırdı! Mbappe için 225 milyon euro'luk teklif hazırlanıyor

Fransa ve Avrupa futbolunun son dönemde parlayan yıldızı Kylian Mbappe için flaş bir iddia gündeme geldi. Daily Mail’de yer alan haberde, Manchester City’nin Mbappe’yi transfer etmek istediği kaydedildi.

Premier Lig’de son şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi’nde de başarı hedefleyen Manchester City’nin kış transfer döneminde 19 yaşındaki hücumcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Buna göre İngiliz ekibinin patronu Mansur bin Zayed El Nahyan'ın yaklaşık 225 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulandı. UEFA ile Finansal Fair Play konusunda da sıkıntıları olan PSG’nin Mbappe’yi elden çıkarmaya sıcak bakacağı bildirildi.

Öte yandan, Rahem Sterling’in de ayrılması ihtimalinin belirmesiyle Kylian Mbappe adının öne çıktığı aktarıldı.