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Spor

Manchester City, Crystal Palace'a fark attı

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace'ı 4-0 yendi.

AA18 Ocak 2021 Pazartesi 01:01 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 01:01
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Manchester City, Etihad Stadı'nda konuk ettiği Crystal Palace'a karşı 26. dakikada John Stones'un attığı golle ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, 56. dakikada attığı golle Manchester City'i 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda üstün futbol oynayan ev sahibi takım, 68. dakikada John Stones ve 88. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 35'e yükselten Manchester City, ligde 2. sırada yer alırken, Crystal Palace 23 puanla 13. sırada kaldı.

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