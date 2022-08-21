Manchester City deplasmanda 1 puana razı oldu

Premier Lig'in üçüncü haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United, Pep Guardiol'nın yönetimindeki Manchester City ile karşılaştı.

St. James' Park'ta oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Newcastle United'ın golleri; 28. dakikada Miguel Almiron, 39. dakikada Callum Wilson ve 54. dakikada Kieran Trippier'in ayağından geldi. Konuk ekip Manchester City ise gollerini 5. dakikada İlkay Gündoğan, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva ile buldu.

Bu sonuçla beraber Manchester City puanını 7'ye yükseltirken, ev sahibi Newcastle United'da 5 puana yükseltmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Newcastle United deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.