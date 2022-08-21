İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester City deplasmanda 1 puana razı oldu
Spor

Manchester City deplasmanda 1 puana razı oldu

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United ile 3-3 berabere kaldı.

21 Ağustos 2022 Pazar 20:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Premier Lig'in üçüncü haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United, Pep Guardiol'nın yönetimindeki Manchester City ile karşılaştı.

St. James' Park'ta oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Newcastle United'ın golleri; 28. dakikada Miguel Almiron, 39. dakikada Callum Wilson ve 54. dakikada Kieran Trippier'in ayağından geldi. Konuk ekip Manchester City ise gollerini 5. dakikada İlkay Gündoğan, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva ile buldu.

Bu sonuçla beraber Manchester City puanını 7'ye yükseltirken, ev sahibi Newcastle United'da 5 puana yükseltmiş oldu. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City evinde Crystal Palace'ı ağırlarken, Newcastle United deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.