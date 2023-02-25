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Spor

Manchester City deplasmanda 4 golle kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Bournemouth'u 4-1 mağlup etti.

25 Şubat 2023 Cumartesi 22:59 - Güncelleme:
Manchester City deplasmanda 4 golle kazandı
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Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Bournemouth'a konuk oldu.

Manchester City mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin gollerini 15'te Julian Alvarez, 29'da Erling Haaland, 45'te Phil Foden atarken 51'de rakip takım oyuncusu Mepham keni kalesine gol attı. Ev sahibi takımın tek golü 83. dakikada Jefferson Lerman'dan geldi.

Arsenal'ın ardından ikinci sırada yer alan Manchester City puanını 55 yaptı. Bournemouth ise 21 puanda kaldı.

Manchester City'nin ikinci golünü atan Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de 27 gole ulaştı ve City formasıyla ligde en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.

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