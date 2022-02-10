Manchester City deplasmanda Brentford'u 2 golle geçti

10 Şubat 2022 Perşembe 00:46 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:46

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City, sahasında Brentford'u konuk etti.

Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-0 kazanarak üç puan almayı başardı.

Mücadelede Manchester City, 40. dakikada Riyad Mahrez'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Guardiola'nın öğrencileri, De Bruyne'ün golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan üç puanla ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından Manchester City son 14. maçında 13. galibiyetini alarak 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Brentford ise 23 puanda kaldı.