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Spor

Manchester City deplasmanda Everton'ı tek golle geçti

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 23:02 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 23:02
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Ukrayna'ya verilen desteğin damga vurduğu İngiltere Premier Lig maçında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Liverpool'un üç puan önünde haftaya giren lider Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Philip Foden attı.

Manchester Cityli futbolcular üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan ve "Savaşa hayır" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Stadın skor tabelasından da "Savaşı durdurun" mesajı paylaşıldı.

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko, ülkelerine destek verildiği sırada bir araya gelerek sarıldı. Yedek kulübesinde tribünlerin desteğini izleyen Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı.

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