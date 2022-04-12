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Spor

Manchester City, Erling Haaland için kesenin ağzını açtı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Erling Haaland için Borussia Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya 70 milyon euro ve yıllık 30 milyon euro ücret teklifi hazırladığı iddia edildi.

12 Nisan 2022 Salı 19:36 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 19:36
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Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland'ı kadrosuna katmak isteyen Manchester City'nin, bu transfer için gözden çıkardığı ücretin belirlediği yazıldı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; İngiliz ekibi, Haaland için 5 yıllık sözleşme düşünürken kulübü Dortmund'a 75 milyon euro, oyuncuya ise 70 milyon euro komisyon ve yıllık 30 milyon euro ücret sunan bir teklif paketi hazırladı.

Mali olarak en iyi şartların Manchester City tarafından sunulacağını bilen Erling Haaland'ın yine de henüz kararını vermediği ifade edildi.

Haaland bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta 23 gol 6 asist kaydetti.

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