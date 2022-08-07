Manchester City, Erling Haaland ile kazandı

Premier Lig'de 1. hafta maçında Manchester City deplasmanda West Ham United ile karşı karşıya geldi. City rakibini 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Londra Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City ekibine galibiyeti getiren golleri ilk gol penaltıdan olmak üzere 36 ve 65. dakikalarda Erling Haaland attı. İkinci golde asist yapan isim Kevin De Bruyne oldu.

HAALAND FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Pep Guardiola'nın çalıştırdığı City'nin Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Erling Haaland, yeni takımına fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Golcü oyuncu; Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'deki ilk maçlarında en az iki gol atma başarısı gösterdi. Böylece Norveçli, City'de Sergio Aüuero'dan sonra ilk maçında 2 gol atan ikinci futbolcu oldu.

Öte yandan City'de maça ilk 11'de çıkan İlkay Gündoğan 78. dakikada yerini Bernardo Silva'ya bıraktı. Haaland da 78. dakikada Alvarez'e yerini bıraktı.

TAKIMLARIN 11'LERİ

Ev sahibi West Ham United'da menajer David Moyes bu maçta, Fabianski, Coufal, Zouma, Johnson, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Lanzini, Fornals, Antonio 11'ini sahaya sürdü. Pep Guardiola ise Ederson, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodri, İlkay, Bruyne, Foden, Grealish, Haaland kadrosunu tercih etti.

İKİ TAKIMIN FİKSTÜRÜ

Alınan bu sonucun ardından Manchester City 3 puana ulaşırken, West Ham United ise ilk maçında yenilgiyi tattı. Premier Lig'de gelecek hafta Manchester City evinde Bournemouth ile kozlarını paylaşacak. David Moyes yönetimindeki West Ham United da Nottingham Forest ile deplasmanda mücadele edecek.