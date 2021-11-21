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Spor

Manchester City, Everton'ı farklı geçti

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta maçında Manchester City, evinde Everton'ı 3-0 mağlup ederek puanını 26'ya çıkardı.

AA21 Kasım 2021 Pazar 19:20 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 19:20
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İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton'ı 3-0 yendi.

Bu sezon zirve mücadelesi veren Manchester City, orta sıralarda yer alan Everton'ı Etihad Stadı'nda ağırladı.

Mücadeleyi baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 44. dakikada Raheem Sterling, 55. dakikada Rodri ve 86. dakikada Bernardo Silva'nın ağları sarsmasıyla maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli oyuncu Cenk Tosun, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 26'ya çıkaran City, lider Chelsea'nin ardından haftayı ikinci sırada tamamladı. Everton ise 15 puanla 11. sırada kaldı.

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