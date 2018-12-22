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Manchester City evinde Crystal Palace'a 3-2 yenildi ve Liverpool'un 4 puan gerisine düştü

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crystal Palace, 3-2'lik skorla kazandı.

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Manchester City, iyi başladığı maçta 27. dakikada İlkay Gündoğan ile öne geçti. Crystal Palace, 33. dakikada Jeffrey Schlupp ile City kalesine ilk şutunu attı ve golü buldu.

35. dakikada korner sonrası kafalardan seken topa, yaklaşık 30 metreden gelişine ve net bir vuruş yapan Andros Townsend, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu skorla bitti.

Manchester City'de 50. dakikada gol için Sergio Agüero oyuna girdi ama 51'de golü bulan Luka Milivojevic'in penaltısıyla Crystal Palace oldu. 62'de Kevin de Bruyne, 69'da Riyad Mahrez de oyuna girdi. Kevin de Bruyne, 85'de farkı 1'e indirdi ama galibiyete yetmedi.

Manchester City, 44 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 4 puan gerisine düştü. Crystal Palace ise 18 puana yükseldi ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 6'ye çıkardı.

Manchester City, 26 Aralık'ta Leicester'a konuk olacak. Crystal Palace, aynı gün Cardiff City'i konuk edecek.

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