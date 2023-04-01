Manchester City evinde Liverpool'u 4 golle yıktı

Premier Lig'in 29. haftasında Manchester City, sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City 4-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, 17. dakikada Muhammed Salah'ın golüyle öne geçti. Manchester City, bu gole 27. dakikada Julian Alvarez ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Manchester City, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, 46. dakikada Kevin De Bruyne ile 2-1 öne geçti. İlkay Gündoğan, 53. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 74. dakikada Manchester City'den Jack Grealish oldu. Manchester City, Liverpool'u 4-1'lik skorla geçti.

Bu sonucun ardından Manchester City, ligde 64 puana yükseldi ve lider Arsenal'i takibi sürdürdü. Liverpool, 42 puanda kaldı.

Manchester City, ligin bir sonraki haftasında Southampton deplasmanına gidecek. Liverpool, Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.