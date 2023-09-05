Manchester City genç yıldızın peşinde

Manchester City, Brighton formasıyla bu sezona fırtına gibi giren 18 yaşındaki İrlandalı santrfor Evan Ferguson'u transfer hedeflerinin arasında ekledi.

TÜM TAKIMLAR İZLİYOR

Inews'de yer alan habere göre Manchester City, Evan Ferguson'ı izleyen tek takım değil. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Premier Lig ekiplerinin hepsi 18 yaşındaki Evan Ferguson'u izlemeye başladı.

Haberin devamında ise Manchester City bu transferi gerçekleştirmek için Erling Haaland'ın, Real Madrid'e gitmesi halinde gerçekleşebileceğini de söylendi. Ayrıca Manchester City, Evan Ferguson'un 175 milyon euro'luk bir yıldız olabileceğine de inanıyor.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brighton formasıyla 4 resmi maça çıkan Evan Ferguson bu karşılaşmalarda 4 gollük katkı sağladı.