19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4538
  • 6,1314
  • 227.711
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manchester City hakkında bir kez daha finansal fair play soruşturması başlatıldı

İngiltere Premier Lig organizasyonu, Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yapılan açıklamada, lider Manchester City hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.     

Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük  oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City'den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.     

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.     

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City'nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun, Manchester City'nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.

Bilim insanlarını şaşkına çevirdi: Mancınık sistemi kullanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

İstanbul teknoloji devinin üssü oldu

İstanbul teknoloji devinin üssü oldu

Kadın ihracatçılara finansman müjdesi

Kadın ihracatçılara finansman müjdesi

Crew Dragon dünyaya döndü

Crew Dragon dünyaya döndü

Suudi Arabistan'a 400 milyon dolarlık Kaşıkçı protestosu

Suudi Arabistan'a 400 milyon dolarlık Kaşıkçı protestosu

Belçika mahkemesinin PKK kararına tepki

Belçika mahkemesinin PKK kararına tepki

'Hedefimiz 2023'te 70 milyon turiste ulaşmak'

'Hedefimiz 2023'te 70 milyon turiste ulaşmak'

Markar Esayan: Mesrob Mutafyan, Türkiye’nin evladıydı

Markar Esayan: Mesrob Mutafyan, Türkiye’nin evladıydı
 

POPÜLER HABERLER

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Boğazı'na halatla indiler

Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Boğazı'na halatla indiler

Yıllar sonra bir ilk, Çin'e savaş gemisi gönderecekler

Yıllar sonra bir ilk, Çin'e savaş gemisi gönderecekler

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA