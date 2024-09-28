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Spor

Manchester City için tehlike çanları çalmaya başladı!

Premier Lig'de oynadığı son maçta Newcastle United ile 1-1 berabere kalan Manchester City'nin liderliği tehlikeye girdi.

28 Eylül 2024 Cumartesi 17:06 - Güncelleme:
Manchester City için tehlike çanları çalmaya başladı!
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Newcastle United, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City'yi konuk etti. Sports Direct Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

City, 35. dakikada Josko Gvardiol'un golüyle 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım bu gole 58. dakikada Anthony Gordon (penaltıdan) ile karşılık verdi.

Üst üste ikinci beraberliğini alan Manchester City, 14 puan ve maç fazlasıyla zirvede yer alsa da bu akşam liderliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Liverpool TSİ 19.30'da başlayacak maçta Wolverhampton'u deplasmanda mağlup ederse ilk sıraya yerleşecek. Averaj olarak Liverpool'un 6 gol gerisinde olsa da Aston Villa'nın da liderlik şansı bulunuyor.

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