Manchester City, İlkay Gündoğan ile yola devam etmek istiyor!

İlkay Gündoğan'ın Manchester City ile gösterdiği performans Avrupa devlerinin iştahını kabartırken, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester City, sözleşmesi sona erecek olan İlkay Gündoğan'ı kadroda tutmak istiyor.

Habere göre oyuncunun Barcelona'ya transfer olma olasığı yüksek olurken, henüz geleceğiyle ilgili net kararı vermediği ifade edildi.

Yıldız oyuncu 7 yıldır Manchester City forması giyiyor. Bu sebeple de City'ye kapıyı net bir şekilde kapatmadığı aktarıldı.

Everton maçında 2 gol bir asistle yıldızlaşan İlkay Gündoğan için Pep Guardiola maçın ardından övgü dolu sözler sarf ederken, oyuncuyu takımda tutmak istediklerini belirtti.

Guardiola, "Kalitesini, önemini ve bağlılığını ispatlamış ve tekrar tekrar ispatlayabilir. Her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Her antrenmanda liderliğini gösteriyor. Zamanın geliyor, işini 24 saat yaşıyor ve oynuyor. Çok zeki, baskıyı idare eden bir futbolcu. Umarım bizimle kalmaya devam eder." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu, Manchester City ile çıktığı toplamda 300 maçta 58 gol ve 40 asist yaptı.