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Spor

Manchester City, Jude Bellingham için şartları zorluyor

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester City'nin Jude Bellingham transferinde ilerleme kaydettiği ve anlaşma ihtimalinin yükseldiği ileri sürüldü.

20 Mart 2023 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
Manchester City, Jude Bellingham için şartları zorluyor
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Premier Lig'de lider Arsenal'i takibini sürdüren Manchester City, yıldız bir ismi daha kadrosuna katmak üzere.

ESPN'de yer alan haberde, Manchester City'nin Jude Bellingham transferinde ilerleme kaydettiği ve anlaşmanın ihtimalinin arttığı belirtildi. Ek olarak Real Madrid'in de genç oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılması beklenen Jude Bellingham'la Manchester United ve Liverpool'un da ilgilendiği ancak Manchester City ve Real Madrid'in yarışta bir adım olduğu belirtildi.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 maçta süre alan Jude Bellingham, 10 gol ve 6 asist kaydetti.

BERNARDO SİLVA AYRILABİLİR

Haberde, Real Madrid'in Manchester City'den Bernardo Silva'nın durumunu da takip ettiği ifade edildi.

Madrid'in Jude Bellingham'ı kadrosuna katamaması halinde Portekizli oyuncu için girişimlere başlayacağı kaydedildi.

Bu sezon Manchester City'de 39 maçta görev yapan Bernardo Silva, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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