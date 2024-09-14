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Spor

Manchester City, kümeye düşürülebilir!

İngiltere Premier Lig devlerinden son şampiyon Manchester City'nin finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle kümeye düşürülme ihtimalinin doğduğu öğrenildi.

14 Eylül 2024 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Manchester City, kümeye düşürülebilir!
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İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Manchester City için şok bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Manchester City'nin finansal kuralları toplam 115 kez ihlal ettiği gerekçesiyle açılan dava pazartesi günü görülmeye başlanacak.

Çeşitli kaynaklarda yer alan habere göre; Manchester City'nin 2009 yılından bu yana oyuncu ücretleri, menajer komisyonları, gelir kaynakları, mali raporlardaki usulsüzlükler gibi konularda yargılanacağı belirtildi.

Öte yandan Manchester City'nin davada suçlu bulunması halinde küme düşürülme veya puan silme gibi cezalarla karşılaşabileceği ifade edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Premier Lig'deki bütün kulüpler bizim ceza almamızı istiyor." sözlerini sarf etti.

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